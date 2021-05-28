Нижний Новгород выбирает территории для реновации

Нижний Новгород, 28 мая. Под программу комплексного развития территории в областной столице могут попасть 700 гектаров. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломерации.

Площадки, попадающие под механизм реновации, выберет региональный кабинет министров. Всего в программу комплексного развития могут включить 83 территории общей площадью почти в 700 гектаров. Предпочтение отдается ветхому и аварийному жилью. Дополнительные шансы получают дома, чьи жильцы активно выступают за переселение.

Ранее ФАН писал о строительстве жилья для аграриев и соцработников. Более полусотни домов появятся в этом году в 13 районах Нижегородской области.