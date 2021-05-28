Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море

Архангельск, 28 мая. Тело бесследно исчезнувшего мужчины при крушении вертолета «Робинсон» у острова Мудьюг обнаружили в Белом море, сообщили в МЧС.

Предположительно, погибшим является член Собрания депутатов Калининского района Тверской области Александр Бойков. Специалисты в ближайшее время установят личность погибшего. По факту происшествия ведется проверка.

Крушение частного вертолета произошло 17 мая. В момент катастрофы на борту находились четыре человека. Пилот погиб, двое пассажиров пострадали, одного из них на тот момент так и не нашли.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека».

ФАН сообщал, что вертолет рудодобывающей компании «Райз» чуть не столкнулся с МИ-8 санавиации в Магадане.