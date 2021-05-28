Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко

Сочи, 28 мая. С начала переговоров президента России Владимира Путина и главы белорусского государства Александра Лукашенко прошло уже два часа.

Сначала политики провели диалог перед камерами и представителями СМИ. Вскоре коллеги решили продолжить общение наедине. В рамках встречи они планируют обсудить актуальную информационную повестку как международного, так и регионального характера.

Ранее главы государств встретились в Сочи. В ходе разговора Путин заявил о «всплеске эмоций» вокруг Белоруссии из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.