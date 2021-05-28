Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания

Калиниград, 28 мая. Несовершеннолетний житель города покалечил 14-летнего школьника в Черняховске. Хулиган продолжал бить юношу даже после того, как он потерял сознание.

Конфликт удалось разрешить благодаря очевидцам — они смогли оттащить разъяренного 17-летнего молодого человека от несчастного школьника. Вскоре после происшествия мать пострадавшего обратилась в полицию.

Выяснилось, что злоумышленник и его семья не стояли на учете в ПНД. Пользователи Сети утверждают, что хулиганом является сын местного депутата. По факту случившегося проводится проверка.