Новый метод лечения опухоли головного мозга впервые опробовали в Дагестане

Махачкала, 28 мая. Нейрохирурги в Дагестане провели страдающей от опухоли головного мозга женщине операцию по удалению новообразования, используя современные технологии.

Операция прошла в Республиканской клинической больнице в Махачкале. Участие в ней принимали медики во главе с завотделением рентгенэндоваскулярной хирургии РКБ Багаудином Магомедовым и приглашенная из Москвы заведующая отделением нейрохирургии ЦКБ «РЖД — Медицина» Юрия Ковалева.

«Бригада медиков провела пациентке эндоваскулярную эмболизацию сосудистой сети менингиомы головного мозга», — говорится на сайте минздрава Дагестана.

Благодаря новейшему методу операция прошла практически без кровопотерь. Пациентка находится в ясном сознании и чувствует себя хорошо.

Хирурги томского НИИ кардиологии в мае успешно удалили младенцу опухоль в районе сердца. Новообразование в полости левого желудочка у ребенка достигло размеров небольшого яйца.