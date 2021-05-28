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20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
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Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
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Врач заявил об отсутствии нужды в вакцине от COVID-19 для животных

Общество
Врач заявил об отсутствии нужды в вакцине от COVID-19 для животных
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 28 мая. Вакцина от COVID-19 для животных не нужна. Такого мнения придерживаются как врачи, так и хозяева питомцев, заявил ветеринар Алексей Калиновский.

Обсуждения препарата против коронавируса для животных в ветеринарном сообществе не наблюдается. При этом в мире действительно зарегистрированы случаи, когда питомцы подхватывали COVID-19 от больных людей, однако друг друга они не заражают, рассказал специалист в комментарии «Радио 1».

«В ветеринарном сообществе никто чепчики в воздух не бросает по поводу появления этой вакцины. Нет даже разговоров на эту тему», — объяснил Алексей Калиновский.

Не исключено, что вирус SARS-CoV-2 мутирует таким образом, что животные станут к нему уязвимы. Тогда вакцина действительно пригодится, однако сейчас нужды в ней нет.

В ряде регионов РФ началась кампания по иммунизации домашних питомцев от коронавируса. Процедура проходит на базе ветеринарных клиник, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

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вакцина животные ветеринар коронавирус
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Все новости / Общество / Врач заявил об отсутствии нужды в вакцине от COVID-19 для животных
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