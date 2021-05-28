Врач заявил об отсутствии нужды в вакцине от COVID-19 для животных

Москва, 28 мая. Вакцина от COVID-19 для животных не нужна. Такого мнения придерживаются как врачи, так и хозяева питомцев, заявил ветеринар Алексей Калиновский.

Обсуждения препарата против коронавируса для животных в ветеринарном сообществе не наблюдается. При этом в мире действительно зарегистрированы случаи, когда питомцы подхватывали COVID-19 от больных людей, однако друг друга они не заражают, рассказал специалист в комментарии «Радио 1».

«В ветеринарном сообществе никто чепчики в воздух не бросает по поводу появления этой вакцины. Нет даже разговоров на эту тему», — объяснил Алексей Калиновский.

Не исключено, что вирус SARS-CoV-2 мутирует таким образом, что животные станут к нему уязвимы. Тогда вакцина действительно пригодится, однако сейчас нужды в ней нет.

В ряде регионов РФ началась кампания по иммунизации домашних питомцев от коронавируса. Процедура проходит на базе ветеринарных клиник, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.