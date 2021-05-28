Историки и эксперты объяснили, почему важно знать историю своей семьи

В честь годовщины Цусимского морского сражения в Медиагруппе «Патриот» состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие потомки некогда воевавших против Японии солдат. Участниками пресс-конференции стали: председатель Общества потомков Цусимского сражения Константин Озеров; член РГО и председатель Дворянского собрания в Петербурге Ирина Павлова; потомок участника Цусимского сражения, член совета Русского генеалогического общества и основатель Музея школы Карла Майя Никита Благово; член Русского генеалогического общества, правнучка князя Максутова, участника Цусимского сражения, Мария Максутова.

Все они сошлись во мнении, что в России необходимы программы, которые будут привлекать молодежь к изучению истории своей семьи.

Мария Максутова считает, что с течением времени россияне начали ответственно относиться к истории своей семьи и ее сохранении для будущих поколений.

«В последние годы ситуация поменялась — все больше россиян интересуются историей своей семьи. Думаю, и пандемия этому поспособствовала. Считаю, генеалогия сейчас в России находится на пике популярности. Граждане страны в последние годы узнают о своих предках намного больше, чем раньше. В нашей стране это не было популярно, так как опасно: многие семьи столкнулись с раскулачиванием и репрессиями», — объяснила Максутова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ирина Павлова с Максутовой не совсем согласилась. Она считает, что проблема относительно истории семьи в России все еще существует, например, молодые люди практически ничего не знают о своих прабабушках и прадедушках. Павлова заявила, что молодежь нужно привлекать к тому, чтобы они интересовались своей семьей и ее историей.

«Прежде всего нужно привлекать молодежь. Нужны новые методы, программы, чтобы им было интересно, чтобы они понимали: если они не будут знать историю своей семьи, то не будут знать и историю своей страны. Это важно для их развития. Мы сделаем все возможное, чтобы молодежь к нам приходила», — сказала она.

Павлова отметила, что историю своей семьи можно узнать совершенно бесплатно.

«Здесь нет коммерческой составляющей. Архивы открыты, нужно только желание. Чтобы найти информацию по своим прабабушкам и прадедушкам, человеку необходимо понять, что ему это вообще нужно. Этим занимаются не только РГО, но и многие другие организации и профессионалы этого дела. Цены у них разные», — объяснила эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Никита Благово отметил, что работа по привлечению граждан к изучению истории своей семьи проводится уже много лет.

«Из года в год проводятся конференции в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных, также проводятся мероприятия в общеобразовательных школах, в которых принимают участие школьники как младшего, так и старшего возраста. Но этого недостаточно. Думаю, решающую роль в развитии интереса к предкам должны играть родители, а им трудно это делать. Те, кому сейчас 30-40 лет, на такое еще способны, но кому, например, сейчас 60-70 лет, гораздо сложнее, ведь старшее поколение выросло в стране, где их семьи подвергались репрессиям за разглашение какой-либо информации», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что молодежь стараются активно привлекать к истории и прививать интерес к родословной.

«Ряд организаций этим занимаются. Работа идет и будет идти. Она будет определять будущее нашей страны. Я считаю, если человек не знает своих корней и не интересуется ими, то он не будет патриотом своей Родины. Вернемся к тому же Цусимскому сражению. Да, оно было проиграно, но наши предки проявили в то время мужество и героизм, защищали Отечество, выполняли приказы. Считаю, что память о них должна жить вечно. Мы помним своих предков, гордимся ими и призываем всех, независимо от того, сражались ли их родственники в Цусимском сражении, Первой мировой войне или в Великой Отечественной войне, знать и помнить их», — отметил он.

Медиагруппа «‎Патриот» /

Константин Озеров привел в пример слова Флоренского о том, что человек должен исследовать свою страну, чтобы понимать смысл своего нахождения в ней, а также привел в пример Японию, жители которой придерживаются традиционализма.

«У нашей страны есть победы и поражения: когда человек читает историю, он понимает, что фокусироваться на Цусиме нет смысла. У японцев это одно из первых столкновений. Чем можно привлечь? Можно привлечь колоритным описанием: что эти моряки видели в других странах, что они делали, чувствовали. Интересно читать воспоминания людей, которые там были, понимать, что все происходило иначе, чем написано в учебниках», — сказал он.

Ранее внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора».

В России отмечают годовщину трагических событий у острова Цусима. В 1905 году у Цусимского пролива состоялось морское сражение, ставшее поворотной точкой для всей Русско-японской войны.