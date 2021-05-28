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28 мая 20:40
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новостей
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
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Аналитики Sohu призвали Пекин учиться у русских жестко отвечать на провокации США

Армия
Аналитики Sohu призвали Пекин учиться у русских жестко отвечать на провокации США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 28 мая. Китаю необходимо следовать примеру России и жестко реагировать на провокации США у китайских границ. К такому выводу пришли аналитики издания Sohu.

Эксперты напомнили, что в последние месяцы американские военные самолеты и корабли регулярно появляются у границ Китая, пытаясь оказать давление на Пекин. При этом Вашингтон открыто заявляет о намерении усилить свое военное присутствие в регионе, а также призывает другие страны присоединяться к антикитайской деятельности, передает «ПолитРоссия».

По мнению китайских аналитиков, Пекину следует решительно реагировать на действия американских военных у границ Китая. При этом эксперты призывают китайские власти учиться у русских жестко отвечать на провокации США.

«Китаю следует поучиться у России», — говорится в публикации.

Эксперты напомнили, что Москва регулярно сталкивается с провокациями американцев у своих границ. При этом Москва очень жестко реагирует на любые маневры Вооруженных сил США. Американцы часто жалуются на действия российских летчиков, которые якобы «выполняют перехваты в непрофессиональной манере, создавая угрозу авиакатастрофы». Китайские аналитики отмечают, что пилотов ВКС России невозможно упрекнуть в непрофессионализме, так как они филигранно выполняют свою работу.

Стоит отметить, что 2 мая 2021 года самолет ВВС США RC-135V провел разведку вблизи дальневосточных границ Российской Федерации. Американский разведчик взлетел с авиабазы Эйлсон на Аляске и направился в сторону юго-восточного побережья Камчатки. В этот же день авиацию ВВС США заметили вблизи Авачинской бухты, где располагается база атомных подлодок ВМФ России.

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россия сша китай
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Все новости / Армия / Аналитики Sohu призвали Пекин учиться у русских жестко отвечать на провокации США
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