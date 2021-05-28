Аналитики Sohu призвали Пекин учиться у русских жестко отвечать на провокации США

Пекин, 28 мая. Китаю необходимо следовать примеру России и жестко реагировать на провокации США у китайских границ. К такому выводу пришли аналитики издания Sohu.

Эксперты напомнили, что в последние месяцы американские военные самолеты и корабли регулярно появляются у границ Китая, пытаясь оказать давление на Пекин. При этом Вашингтон открыто заявляет о намерении усилить свое военное присутствие в регионе, а также призывает другие страны присоединяться к антикитайской деятельности, передает «ПолитРоссия».

По мнению китайских аналитиков, Пекину следует решительно реагировать на действия американских военных у границ Китая. При этом эксперты призывают китайские власти учиться у русских жестко отвечать на провокации США.

«Китаю следует поучиться у России», — говорится в публикации.

Эксперты напомнили, что Москва регулярно сталкивается с провокациями американцев у своих границ. При этом Москва очень жестко реагирует на любые маневры Вооруженных сил США. Американцы часто жалуются на действия российских летчиков, которые якобы «выполняют перехваты в непрофессиональной манере, создавая угрозу авиакатастрофы». Китайские аналитики отмечают, что пилотов ВКС России невозможно упрекнуть в непрофессионализме, так как они филигранно выполняют свою работу.

Стоит отметить, что 2 мая 2021 года самолет ВВС США RC-135V провел разведку вблизи дальневосточных границ Российской Федерации. Американский разведчик взлетел с авиабазы Эйлсон на Аляске и направился в сторону юго-восточного побережья Камчатки. В этот же день авиацию ВВС США заметили вблизи Авачинской бухты, где располагается база атомных подлодок ВМФ России.