Зоозащитница и юрист прокомментировали штрафы за нарушения правил выгула собак в Москве

Москва, 28 мая. Введение в Москве штрафов за неправильный выгул собак спровоцирует появление в обществе двоякой ситуации, уверена зоозащитница Екатерина Дмитриева.

В городе нередко можно столкнуться с проблемой переполненных урн и окурков на детских площадках. Именно люди, которые мусорят в общественных местах, больше собачников должны нести административную ответственность, заявила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«Когда владельцы не убирают за животными, это не хорошо. Мы видим переполненные урны на остановках или окурки на детских площадках. Этих людей не наказывают, а вот собачников можно прижимать», — заявила она в эфире «Радио 1».

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день в Московском регионе распространена проблема отсутствия в шаговой доступности площадок для выгула животных. С Дмитриевой согласилась и юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина.

«Штраф налагается за прогулки с собаками в не предусмотренных для этого местах. Между тем, в Балашихе до ближайшей собачьей площадки нужно ехать в автобусе или в маршрутке несколько остановок», — отметила она.

Депутаты Мособлдумы 27 мая приняли решение о том, что владельцы домашних животных в Подмосковье будут нести административную ответственность за загрязнение территории во время выгула, причинение ущерба чужому имуществу и другие нарушения. За несоблюдение закона владельцу питомца придется заплатить от 500 рублей до 10 тыс. Самый крупный штраф грозит за нападение животного на человека.