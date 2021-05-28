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28 мая 20:41
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новостей
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
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Зоозащитница и юрист прокомментировали штрафы за нарушения правил выгула собак в Москве

Общество
Зоозащитница и юрист прокомментировали штрафы за нарушения правил выгула собак в Москве
Global Look Press  /  Adam Schultz/White House

Москва, 28 мая. Введение в Москве штрафов за неправильный выгул собак спровоцирует появление в обществе двоякой ситуации, уверена зоозащитница Екатерина Дмитриева.

В городе нередко можно столкнуться с проблемой переполненных урн и окурков на детских площадках. Именно люди, которые мусорят в общественных местах, больше собачников должны нести административную ответственность, заявила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«Когда владельцы не убирают за животными, это не хорошо. Мы видим переполненные урны на остановках или окурки на детских площадках. Этих людей не наказывают, а вот собачников можно прижимать», — заявила она в эфире «Радио 1».

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день в Московском регионе распространена проблема отсутствия в шаговой доступности площадок для выгула животных. С Дмитриевой согласилась и юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина.

«Штраф налагается за прогулки с собаками в не предусмотренных для этого местах. Между тем, в Балашихе до ближайшей собачьей площадки нужно ехать в автобусе или в маршрутке несколько остановок», — отметила она.

Депутаты Мособлдумы 27 мая приняли решение о том, что владельцы домашних животных в Подмосковье будут нести административную ответственность за загрязнение территории во время выгула, причинение ущерба чужому имуществу и другие нарушения. За несоблюдение закона владельцу питомца придется заплатить от 500 рублей до 10 тыс. Самый крупный штраф грозит за нападение животного на человека.

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дмитриева штраф домашние животные комагина
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Все новости / Общество / Зоозащитница и юрист прокомментировали штрафы за нарушения правил выгула собак в Москве
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