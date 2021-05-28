Жителей Мурома впервые начали прививать от коронавируса на дому

Муром, 28 мая. Вакцинация от COVID-19 на дому началась в Муроме. Такую услугу оказывают маломобильным пенсионерам, которым сложно добираться в поликлинику.

Медицинская бригада из городской больницы №2 выезжает на дом к маломобильным пациентам. Вакцинация проводится отечественным препаратом «ЭпиВакКорона», который на этой неделе поступил в медучреждение, сообщают «Владимирские ведомости».

Пациенты проходят перед прививкой обследование, которое включает измерение давления, пульса и сатурацию. Также продолжается вакцинация препаратом «Спутник V» в больницах Мурома.

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» способствует выработке антител, нейтрализующих три штамма вируса: классический, британский и южноафриканский. Об этом заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, где был разработан этот препарат.