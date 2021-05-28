Закон Украины о крымских татарах обсудили в эфире «Время покажет»

Москва, 28 мая. В эфире программы «Время покажет» эксперты обсудили законопроект, внесенный на рассмотрение Верховной рады «О коренных народах Украины».

Искреннее недоумение, почему закон носит название о защите народов, если по факту он нацелен на крымских татар, высказал доктор исторических наук и писатель из Германии Маттиас Уль. Он также отметил, что люди имеют право жить там, где хотят.

В России есть подобный закон, который регулирует защиту малых коренных народов, отметил политолог Кирилл Яковлев. Внимание эксперта на слово «малых» обратил и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Россия — федерация, где каждая национальность имеет свою республику. Каждый малочисленный народ находится под защитой государства. Крымские Татары, в свою очередь, живут в Крыму. Украинский закон же был специально создан против РФ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире «Время покажет».

Заявление о планах «вернуть» Крым в состав Украины и «защитить» местных граждан сделал президент страны Владимир Зеленский. При этом жители полуострова его порыва не оценили.