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20:39
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Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
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Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
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Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
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Закон Украины о крымских татарах обсудили в эфире «Время покажет»

  /   Обновлено: 28 мая 2021 20:18
Общество
Закон Украины о крымских татарах обсудили в эфире «Время покажет»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 28 мая. В эфире программы «Время покажет» эксперты обсудили законопроект, внесенный на рассмотрение Верховной рады «О коренных народах Украины».

Искреннее недоумение, почему закон носит название о защите народов, если по факту он нацелен на крымских татар, высказал доктор исторических наук и писатель из Германии Маттиас Уль. Он также отметил, что люди имеют право жить там, где хотят.

В России есть подобный закон, который регулирует защиту малых коренных народов, отметил политолог Кирилл Яковлев. Внимание эксперта на слово «малых» обратил и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Россия — федерация, где каждая национальность имеет свою республику. Каждый малочисленный народ находится под защитой государства. Крымские Татары, в свою очередь, живут в Крыму. Украинский закон же был специально создан против РФ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире «Время покажет».

Заявление о планах «вернуть» Крым в состав Украины и «защитить» местных граждан сделал президент страны Владимир Зеленский. При этом жители полуострова его порыва не оценили.

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украина россия крымские татары осташко время покажет обсуждение
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Все новости / Общество / Закон Украины о крымских татарах обсудили в эфире «Время покажет»
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