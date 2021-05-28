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28 мая 20:41
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20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
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Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
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РПЦ откажется от освящения оружия российских военнослужащих

Общество
РПЦ откажется от освящения оружия российских военнослужащих
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 28 мая. Русская православная церковь намеревается отказаться от благословения оружия, заявил представитель РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).

Тем не менее церковь продолжит благословлять христиан на исполнение воинского долга. Регламентирующий нововведения документ принял пленум Межсоборного присутствия РПЦ. Мероприятие проходит при участии патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку — воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет», — разъяснили в РПЦ, пишет РИА Новости.

В Русской православной церкви назвали историческим событием реорганизацию Московской епархии. Она прошла в апреле, отметил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Теперь в столичном регионе функционируют пять епархий.

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рпц оружие освящение
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