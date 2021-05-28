РПЦ откажется от освящения оружия российских военнослужащих

Москва, 28 мая. Русская православная церковь намеревается отказаться от благословения оружия, заявил представитель РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).

Тем не менее церковь продолжит благословлять христиан на исполнение воинского долга. Регламентирующий нововведения документ принял пленум Межсоборного присутствия РПЦ. Мероприятие проходит при участии патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку — воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет», — разъяснили в РПЦ, пишет РИА Новости.

В Русской православной церкви назвали историческим событием реорганизацию Московской епархии. Она прошла в апреле, отметил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Теперь в столичном регионе функционируют пять епархий.