Шугалей: Мали считает Россию единственным шансом вернуть мир и стабильность

Москва, 28 мая. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал государственный переворот, который произошел в Мали.

Вооруженные силы взяли в плен временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Власть захватил вице-президент Ассими Гойта. В августе прошлого года он выступал лидером мятежа. Причиной ареста главы Мали стали перемены в составе правительства: два силовика лишились постов.

Социолог отметил, что отношения Ндау и Гойта начали ухудшаться в середине мая как раз на фоне перестановок в кабинете министров:

«Отношения между Ассими Гойта и президентом Ба Ндау непрерывно ухудшались после роспуска правительства 14 мая. Ассими Гойта настаивал на своем праве — в полном соответствии с Хартией — «регулировать» назначения в минобороны и минбезопасности, угрожая в противном случае «санкциями».

Уже известно, что приказ об аресте Ндау отдал Гойта. Он оправдал решение тем, что президент «сорвал переходный период». Самопровозглашенный руководитель Мали заявил, что продолжит держать курс на восстановление стабильности в стране. По его словам, выборы законной власти состоятся, как и планировалось, 27 февраля 2022 года.

«Если только не вмешается так называемое международное сообщество в лице прежде всего Франции, которая со своей операцией «Бархан» так и не смогла (читай: не захотела) навести порядок, продолжая под предлогом неразберихи выкачивать из Мали ресурсы, охраняя силами военного контингента ценные месторождения», — таким образом Шугалей прокомментировал слова Гойта.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что малийцы устали от кризисов и хотят мира. Именно поэтому они обратились к России. Рядом находится Центральноафриканская Республика, которая является наглядным примером того, как Москва помогла местным властям стабилизировать обстановку и разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC):

«В далекой африканской стране вспомнили про Россию и Путина. А почему? Да потому что рядом ЦАР и жители Мали в курсе, как наши ребята-инструкторы помогали наводить там порядок. Да, противодействие будет гораздо сильнее, чем в ЦАР (все-таки Мали куда богаче). Но и настроено местное население к России куда радушнее».

Шугалей рассказал, что в столице Мали Бамако уже прошел митинг. Люди массово требуют подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве и обороне с Россией.

«Давайте попробуем вспомнить, когда последний раз в какой-то другой стране, находящейся в зоне чужого влияния, так активно призывали Россию прийти и помочь? Причем малийцы просят вмешаться Москву уже семь лет. Как минимум дважды российским дипломатам передавали запросы на имя Владимира Владимировича (правда, без официальной печати, потому что французы хода документу не давали)», — напомнил руководитель ФЗНЦ.

Россия уже спасла Сирию и ЦАР. И сделала она это быстрее, чем Франция или любая другая иностранная держава. Москва может оказать реальную поддержку Бамако и расширить влияние на Африканском континенте еще сильнее, резюмировал Максим Шугалей.