Адвокат Телегина заявил о давлении на суд со стороны Пелагеи

Москва, 28 мая. Адвокат хоккеиста Ивана Телегина Ирина Петрова прокомментировала новости об итогах раздела имущества ее клиента с экс-супругой, певицей Пелагеей.

Анонимные источники kp.ru, обозначенные в статье как друзья Телегина, рассказали что Пелагея якобы отсудила у него всю недвижимость. Кроме того, отмечалось, что хоккеист будто бы хочет получить часть заработков певицы за три года совместной жизни.

«Никто из друзей Ивана никаких интервью и пояснений не давал. Отсюда вывод — автором статьи является представитель Пелагеи», — опровергла эти новости адвокат спортсмена.

По словам Петровой, процесс по разделу имущества еще не завершен, так как нужно собрать множество доказательств по делу. Поскольку квартира и дом с земельным участков в коттеджном поселке были куплены в период брака звездной пары на общие средства, теперь все это подлежит разделу, уточнила адвокат.

«Это аксиома, императивно закрепленная в законе. Заметка хоть и вызывает улыбку, но имеет целью оказать давление на суд», — заявила представитель Телегина в комментарии РИА Новости.

Певица и хоккеист официально развелись в конце прошлого года. У бывших супругов есть общая дочь Таисия. После развода с Пелагеей Телегин уже готовится к новой свадьбе.