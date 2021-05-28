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28 мая 20:40
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новостей
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
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Уфолог Сенькин рассказал, как США вооружаются против России под предлогом «вторжения» НЛО

Армия
Уфолог Сенькин рассказал, как США вооружаются против России под предлогом «вторжения» НЛО
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Москва, 28 мая. Власти США используют миф о «вторжении» НЛО для увеличения военного бюджета. Об этом заявил пресс-секретарь Академии информациологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США со всей серьезностью относятся к сообщениям о вторжении неопознанных летающих объектов в американское воздушное пространство и внимательно расследуют каждый подобный случай, передает «ПолитЭксперт».

Сенькин напомнил, что власти США эксплуатируют миф об НЛО со времен окончания Второй мировой войны. По его словам, в настоящее время Вашингтон пытается добиться от конгресса увеличения оборонных расходов, поэтому в СМИ все чаще появляются сообщение о встрече американских военных с НЛО. Подобные публикации заставляют население испугаться и поверить, что покупка вооружения является необходимостью. При этом реальной целью увеличения военного бюджета является противостояние с Россией.

«Почему США в данный момент задумались о возможном вторжении. Мне кажется, что это в единой волне, касающейся нашей страны. То есть они плавно подводят под черту, что опять виновата Россия, что это ее объект. Могут притянуть информацию, что в США видели некие пирамиды в небе. Тут все просто: они сшивают все эти дела белыми нитками, а потом делают вывод, что во всем виноваты русские», — пояснил он.

Ранее в Сети была обнародована видеозапись с неопознанными летающими объектами треугольной формы, которые парили в ночном небе над палубой корабля ВМС США. Позднее в Пентагоне подтвердили, что опубликованный в Сети видеоролик является подлинным. Видео было снято американскими военнослужащими над палубой эсминца USS Russell в 2019 году.

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россия сша нло
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Все новости / Армия / Уфолог Сенькин рассказал, как США вооружаются против России под предлогом «вторжения» НЛО
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