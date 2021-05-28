Уфолог Сенькин рассказал, как США вооружаются против России под предлогом «вторжения» НЛО

Москва, 28 мая. Власти США используют миф о «вторжении» НЛО для увеличения военного бюджета. Об этом заявил пресс-секретарь Академии информациологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США со всей серьезностью относятся к сообщениям о вторжении неопознанных летающих объектов в американское воздушное пространство и внимательно расследуют каждый подобный случай, передает «ПолитЭксперт».

Сенькин напомнил, что власти США эксплуатируют миф об НЛО со времен окончания Второй мировой войны. По его словам, в настоящее время Вашингтон пытается добиться от конгресса увеличения оборонных расходов, поэтому в СМИ все чаще появляются сообщение о встрече американских военных с НЛО. Подобные публикации заставляют население испугаться и поверить, что покупка вооружения является необходимостью. При этом реальной целью увеличения военного бюджета является противостояние с Россией.

«Почему США в данный момент задумались о возможном вторжении. Мне кажется, что это в единой волне, касающейся нашей страны. То есть они плавно подводят под черту, что опять виновата Россия, что это ее объект. Могут притянуть информацию, что в США видели некие пирамиды в небе. Тут все просто: они сшивают все эти дела белыми нитками, а потом делают вывод, что во всем виноваты русские», — пояснил он.

Ранее в Сети была обнародована видеозапись с неопознанными летающими объектами треугольной формы, которые парили в ночном небе над палубой корабля ВМС США. Позднее в Пентагоне подтвердили, что опубликованный в Сети видеоролик является подлинным. Видео было снято американскими военнослужащими над палубой эсминца USS Russell в 2019 году.