Мать Тимати поздравила его бывшую возлюбленную с крещением дочери

Москва, 28 мая. Певица Алекса, принимавшая участие в четвертой «Фабрике звезд» вместе с Тимати, получила поздравление с крещением дочери от матери рэпера Симоны Юнусовой.

Исполнительницу связывали с основателем лейбла Black Star романтические отношения, которые, однако, так и не переросли в нечто большее. В середине апреля Алекса родила дочь от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, работающего со многими звездами. Певица рассказала на своей странице в Instagram, что они крестили малышку. Ребенок приобрел духовных родителей.

«Все близкие собрались, чтобы быть рядом в такой важный для нее момент. Теперь наша Адрианочка под надежной защитой», — поделилась бывшая возлюбленная Тимати.

Участница четвертой «Фабрики звезд» поблагодарила всех, кто был рядом в этот важный день крещения. Алекса получила множество теплых слов от поклонников в комментариях. Поздравила певицу и мать ее экс-избранника.

«Сашенька, поздравляю от души! Ты будешь очень хорошей мамой! А детка — просто чудо!» — написала Симона Юнусова.

Ради Алексы Дайчев оставил беременную возлюбленную, из-за чего певица столкнулась со множеством негатива. Певица не считает себя виноватой в разрыве и не боится едко высказываться об экс-избраннице фитнес-тренера.