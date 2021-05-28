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28 мая 20:40
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новостей
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
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Мать Тимати поздравила его бывшую возлюбленную с крещением дочери

Шоу-бизнес
Мать Тимати поздравила его бывшую возлюбленную с крещением дочери
instagram.com  /  @aleksa___official

Москва, 28 мая. Певица Алекса, принимавшая участие в четвертой «Фабрике звезд» вместе с Тимати, получила поздравление с крещением дочери от матери рэпера Симоны Юнусовой.

Исполнительницу связывали с основателем лейбла Black Star романтические отношения, которые, однако, так и не переросли в нечто большее. В середине апреля Алекса родила дочь от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, работающего со многими звездами. Певица рассказала на своей странице в Instagram, что они крестили малышку. Ребенок приобрел духовных родителей.

«Все близкие собрались, чтобы быть рядом в такой важный для нее момент. Теперь наша Адрианочка под надежной защитой», — поделилась бывшая возлюбленная Тимати.

Участница четвертой «Фабрики звезд» поблагодарила всех, кто был рядом в этот важный день крещения. Алекса получила множество теплых слов от поклонников в комментариях. Поздравила певицу и мать ее экс-избранника.

«Сашенька, поздравляю от души! Ты будешь очень хорошей мамой! А детка — просто чудо!» — написала Симона Юнусова.

Ради Алексы Дайчев оставил беременную возлюбленную, из-за чего певица столкнулась со множеством негатива. Певица не считает себя виноватой в разрыве и не боится едко высказываться об экс-избраннице фитнес-тренера.

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крещение тимати алекса
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Все новости / Шоу-бизнес / Мать Тимати поздравила его бывшую возлюбленную с крещением дочери
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