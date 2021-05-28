Специалист рассказал, как индийский штамм коронавируса поведет себя в России

Москва, 28 мая. Мукормикоз, которым могут заболеть люди с ослабленным после коронавируса иммунитетом, не грозит россиянам, считает врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

В комментарии изданию «Слово и дело» медик заявил, что основной причиной резкого распространения мукормикоза в Индии являются условия жизни, которые отличаются от России. Свою роль в этом сыграли высокая плотность населения, повышенная влажность, жара и антисанитария.

«Споры черной плесени — это немного другая история. Она характерна для грязных районов, к которым, собственно говоря, Индия и относится, регионам с низким социальным уровнем жизни, с низким медицинским уровнем, с высоким уровнем антисанитарии», — отметил Зайцев.

По его мнению, вероятность заражения мукормикозом в России крайне мала, и рассказы об этом больше похожи на страшилки. Что касается индийского штамма коронавируса, то пока специалисты не могут дать однозначный прогноз его поведения в России, однако количество заболевших COVID-19 среди россиян уже идет на спад.

Также врач подчеркнул, что распространению индийской коронавирусной инфекции, в свою очередь, поможет активное проведение вакцинации.

Ранее ученый объяснял, почему «желтый грибок» из Индии ничем не угрожает жителям России.