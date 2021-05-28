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20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
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Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:37
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:34
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
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Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
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Экономика
Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге
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Специалист рассказал, как индийский штамм коронавируса поведет себя в России

Общество
Специалист рассказал, как индийский штамм коронавируса поведет себя в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 мая. Мукормикоз, которым могут заболеть люди с ослабленным после коронавируса иммунитетом, не грозит россиянам, считает врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

В комментарии изданию «Слово и дело» медик заявил, что основной причиной резкого распространения мукормикоза в Индии являются условия жизни, которые отличаются от России. Свою роль в этом сыграли высокая плотность населения, повышенная влажность, жара и антисанитария.

«Споры черной плесени — это немного другая история. Она характерна для грязных районов, к которым, собственно говоря, Индия и относится, регионам с низким социальным уровнем жизни, с низким медицинским уровнем, с высоким уровнем антисанитарии», — отметил Зайцев.

По его мнению, вероятность заражения мукормикозом в России крайне мала, и рассказы об этом больше похожи на страшилки. Что касается индийского штамма коронавируса, то пока специалисты не могут дать однозначный прогноз его поведения в России, однако количество заболевших COVID-19 среди россиян уже идет на спад.

Также врач подчеркнул, что распространению индийской коронавирусной инфекции, в свою очередь, поможет активное проведение вакцинации.

Ранее ученый объяснял, почему «желтый грибок» из Индии ничем не угрожает жителям России.

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россия индия коронавирус мукормикоз
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Все новости / Общество / Специалист рассказал, как индийский штамм коронавируса поведет себя в России
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