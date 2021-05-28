Редактор DOXA стал фигурантом дела о клевете на следователя

Москва, 28 мая. Редактора студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина обвинили в клевете в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования.

Уголовное дело о клевете на следователя было возбуждено против редактора независимого студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина, сообщил адвокат журналиста.

Ранее Метелкина и еще троих сотрудников издания обвинили по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Обыски в редакции DOXA прошли 14 апреля, писал ФАН.