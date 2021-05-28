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20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:37
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:34
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
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Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
20:01
Экономика
Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге
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Банк Судана признал кризис ликвидности на фоне повышения курса национальной валюты

Судан
Банк Судана признал кризис ликвидности на фоне повышения курса национальной валюты
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 28 мая. В финансово-кредитных организациях Судана ощущается острая нехватка наличных денег, сообщил директор департамента политики и исследований Центрального банка Мустафа Мухаммад Абдалла. По его словам, в настоящее время предпринимаются активные попытки решить данную проблему.

После проведенной переходным правительством в феврале 2021 года девальвации суданского фунта, в результате которой официальный курс уменьшился почти в семь раз, стал очевидным кризис ликвидности, особенно в свете увеличения денежных переводов и покупок иностранной валюты.

Представитель Центробанка сообщил о существующей тенденции к пересмотру производства купюр в предстоящий период и наличия различных номиналов валюты в банках. Помимо этого, он объявил о начале реализации программы по решению проблемы ликвидности внутри финансовых организаций, которая рассчитана на 45 дней.

Выступая на пресс-конференции, Абдалла заявил, что Судану необходимо внести поправки во многие законы, чтобы привлечь сбережения экспатриантов и внедриться в мировую банковскую систему после многолетней изоляции. Он также отметил, что к концу июня 2021 года Судан освободится от долгов перед Всемирным банком, выполнив большую часть его требований.

«Этот шаг сильно повлияет на денежные потоки в рамках различных совместных проектов со странами и международными и региональными организациями», — обнадежил Абдалла.

Между тем на параллельных рынках произошло снижение стоимости фунта по отношению к иностранным валютам, что вызвало новый всплеск спекуляции. По информации дилеров, цена продажи доллара составила 465 фунтов за одну единицу американской валюты.

На фоне происходящего ЦБ объявил о том, что 1 июня состоится второй аукцион, объем которого составит 50 млн долларов. Банки могут принять в нем участие только от лица своих клиентов.

Переходное правительство Судана прибегает к организации аукционов, чтобы располагать ресурсами в твердой валюте для совершения импортных операций в целях ограничения деятельности параллельных рынков и достижения стабильности обменного курса.

В восточноафриканской республике наблюдается затяжной экономический кризис, который выражается в низких доходах населения, нехватке наличных денег, дефиците топлива и высоких ценах на основные продукты. Несмотря на благоприятные прогнозы правительства, в мае зафиксирован новый рост инфляции.

Переходные власти Хартума во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком не могут преодолеть кризис, несмотря на активные экономические реформы и недавний выход страны из международной изоляции после исключения из американского списка спонсоров терроризма.

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судан абдалла хамдок
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Все новости / Судан / Банк Судана признал кризис ликвидности на фоне повышения курса национальной валюты
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