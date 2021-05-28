Банк Судана признал кризис ликвидности на фоне повышения курса национальной валюты

Хартум, 28 мая. В финансово-кредитных организациях Судана ощущается острая нехватка наличных денег, сообщил директор департамента политики и исследований Центрального банка Мустафа Мухаммад Абдалла. По его словам, в настоящее время предпринимаются активные попытки решить данную проблему.

После проведенной переходным правительством в феврале 2021 года девальвации суданского фунта, в результате которой официальный курс уменьшился почти в семь раз, стал очевидным кризис ликвидности, особенно в свете увеличения денежных переводов и покупок иностранной валюты.

Представитель Центробанка сообщил о существующей тенденции к пересмотру производства купюр в предстоящий период и наличия различных номиналов валюты в банках. Помимо этого, он объявил о начале реализации программы по решению проблемы ликвидности внутри финансовых организаций, которая рассчитана на 45 дней.

Выступая на пресс-конференции, Абдалла заявил, что Судану необходимо внести поправки во многие законы, чтобы привлечь сбережения экспатриантов и внедриться в мировую банковскую систему после многолетней изоляции. Он также отметил, что к концу июня 2021 года Судан освободится от долгов перед Всемирным банком, выполнив большую часть его требований.

«Этот шаг сильно повлияет на денежные потоки в рамках различных совместных проектов со странами и международными и региональными организациями», — обнадежил Абдалла.

Между тем на параллельных рынках произошло снижение стоимости фунта по отношению к иностранным валютам, что вызвало новый всплеск спекуляции. По информации дилеров, цена продажи доллара составила 465 фунтов за одну единицу американской валюты.

На фоне происходящего ЦБ объявил о том, что 1 июня состоится второй аукцион, объем которого составит 50 млн долларов. Банки могут принять в нем участие только от лица своих клиентов.

Переходное правительство Судана прибегает к организации аукционов, чтобы располагать ресурсами в твердой валюте для совершения импортных операций в целях ограничения деятельности параллельных рынков и достижения стабильности обменного курса.

В восточноафриканской республике наблюдается затяжной экономический кризис, который выражается в низких доходах населения, нехватке наличных денег, дефиците топлива и высоких ценах на основные продукты. Несмотря на благоприятные прогнозы правительства, в мае зафиксирован новый рост инфляции.

Переходные власти Хартума во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком не могут преодолеть кризис, несмотря на активные экономические реформы и недавний выход страны из международной изоляции после исключения из американского списка спонсоров терроризма.