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28 мая 20:39
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новостей
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:37
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:34
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
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20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
20:01
Экономика
Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге
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Украинка Соколовская озвучила на Первом канале главный страх Киева о Белоруссии

Политика
Украинка Соколовская озвучила на Первом канале главный страх Киева о Белоруссии
Prt Scr youtube.com/ Первый канал

Москва, 28 мая. Украина опасается интеграции Белоруссии с Россией, которая практически окружит страну силами РФ. Об этом заявила журналистка из Киева Янина Соколовская.

Киев в числе первых закрыл небо для белорусских авиакомпаний. Ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко с иронией назвал это попыткой победить в конкурсе «Табаки года». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил это «защитой национальных интересов», но на деле страна, как часто бывает, навредила самой себе.

Соколовская попыталась оправдать действия Украины стремлением «закрыться от тоталитарного режима». Осташко возразил напоминанием о количестве рейсов с Украины в Москву через Минск, а также привел статистику по облету белорусского воздушного пространства. Согласно данным за 27 мая только 53 из 113 рейсов, прибывших в столицу РФ, намеренно миновали небо Белоруссии.

Украинка назвала ситуацию с «Белавиа» и полетами над Белоруссией «временными сложностями». Более всего Соколовская опасается более углубленной интеграции страны с Россией под давлением Запада. Это может сделать небезопасным всю северную и северо-западную границы страны.

«Мы долго не ссорились с Лукашенко, потому что он главный белорус среди всех белорусов. Под его руководством Белоруссия сохраняла независимость, и российских танков не было у наших границ в Чернигове. Теперь вы, конечно, проведете операцию поглощения Белоруссии, приблизите свои войска к нам, и мы уже будем окружены», — заявила Соколовская.

Осташко напомнил, что Белоруссия является союзницей РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На территории этой страны расположены важнейшие объекты объединенной оборонной инфраструктуры: РЛС «Волга» (компонент российской системы предупреждения о ракетном нападении) и узел связи «Вилейка», работающий на Индийский, Атлантический и часть Тихого океанов.

«Наши войска в Белоруссии есть. У нас есть ОДКБ», — сказал политолог.

«Но они не стояли у наших границ. Лукашенко сам себя загнал в угол. Вы его сейчас загоните окончательно. Конечно, это наша тревога. И, конечно, мы будем всеми силами от этого отгораживаться», — заявила украинка.

Ранее в ОДКБ анонсировали пять совместных учений в 2021 году. Мероприятия планируются на осень и пройдут в Центральной Азии с участием военных всех шести членов организации (РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).

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украина россия белоруссия соколовская
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Все новости / Политика / Украинка Соколовская озвучила на Первом канале главный страх Киева о Белоруссии
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