Киев, 28 мая. История запомнит Украину как государство, показывающее неправильный образ жизни. К такому выводу пришел украинский политолог Юрий Романенко.

По словам эксперта, каждому жителю Незалежной необходимо начать перемены с себя: не давать взятки, соблюдать правила дорожного движения и так далее. Сейчас на Украине существует риск того, что «люди с мозгами» начнут покидать страну, и тогда государство превратится в «Свазиленд Восточной Европы», откуда будут доноситься пугающие соседей крики.

«Это украинский парадокс: по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе — стадо баранов», — сказал Романенко.

Политолог подчеркнул, что политики, которые едва ступили на Банковую улицу, сразу же начинают твердить о непонимании со стороны народа. Однако украинцы все понимают.

«Все идет по кругу, и каждая новая власть делает все то же, что делали ее «папередники»», — считает эксперт.

Сейчас гражданам остается полагаться только на самих себя. Украинское руководство последние 30 лет «слило в трубу», заключил Романенко.

Как стало известно ранее, украинцы стали чаще уезжать в Чехию ради стабильной экономики и высокого уровня жизни. На фоне этой тенденции эксперты решили выяснить, чем отличается уровень жизни в Чехии от Украины.