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28 мая 22:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
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Все новости

Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов

Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
Федеральное агентство новостей  / 

Первая группа школьников с неподконтрольных сирийскому правительству территорий прибыла в Алеппо для сдачи общеобразовательных экзаменов. Эта акция была организована сотрудниками российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

За прибытием юных сирийцев наблюдал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Свыше 1700 учеников школ из находящихся под контролем боевиков населенных пунктов прибыли в столицу региона ради получения аттестатов об общем и среднем образовании на подведомственной Дамаску территории.

В административном центре провинции Алеппо их встретили представители местных властей, чиновники Министерства образования Сирии и члены международных благотворительных организаций.

Для школьников в городе были организованы специальные принимающие центры, оснащенные всем необходимым: жилыми комнатами с соответствующими принадлежностями, электричеством, водой. В дополнение к организованному для детей питанию все вновь прибывшие получили от ЦПВС продуктовые корзины.

Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
Федеральное агентство новостей  / 

Прежде всего несовершеннолетние граждане проходят медицинское обследование, что особенно актуально, учитывая специфику районов, откуда они были привезены, и эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире в целом.

В дополнение к этому для подростков организованы сеансы психологической поддержки. Это необходимо, поскольку школьники приехали с занятых радикальными группировками районов с неблагоприятной обстановкой.

Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
Федеральное агентство новостей  / 

Кроме того, на захваченных территориях так называемая курдская администрация уже на протяжении нескольких лет проводит свою образовательную политику, не позволяя местным учителям преподавать по общегосударственной программе. Для борьбы с последствиями этого и ради успешного прохождения экзаменов детям проведут корректирующие уроки и занятия по профориентации.

В скором времени в Алеппо ожидают прибытия еще более 5000 других учеников. Для них в городе создали в общей сложности 28 принимающих центров.

Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
Федеральное агентство новостей  / 

К сожалению, не все дети из захваченных боевиками регионов смогли приехать для сдачи экзаменов. Контролирующие значительную часть Идлиба и запад Алеппо протурецкие и проамериканские группировки не пропустили школьников. Тем не менее сотрудники ЦПВС и официального Дамаска продолжают переговоры, направленные на улучшение положения сирийских детей.

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сирия алеппо экзамены
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