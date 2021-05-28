Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов

Первая группа школьников с неподконтрольных сирийскому правительству территорий прибыла в Алеппо для сдачи общеобразовательных экзаменов. Эта акция была организована сотрудниками российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

За прибытием юных сирийцев наблюдал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Свыше 1700 учеников школ из находящихся под контролем боевиков населенных пунктов прибыли в столицу региона ради получения аттестатов об общем и среднем образовании на подведомственной Дамаску территории.

В административном центре провинции Алеппо их встретили представители местных властей, чиновники Министерства образования Сирии и члены международных благотворительных организаций.

Для школьников в городе были организованы специальные принимающие центры, оснащенные всем необходимым: жилыми комнатами с соответствующими принадлежностями, электричеством, водой. В дополнение к организованному для детей питанию все вновь прибывшие получили от ЦПВС продуктовые корзины.

Федеральное агентство новостей /

Прежде всего несовершеннолетние граждане проходят медицинское обследование, что особенно актуально, учитывая специфику районов, откуда они были привезены, и эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире в целом.

В дополнение к этому для подростков организованы сеансы психологической поддержки. Это необходимо, поскольку школьники приехали с занятых радикальными группировками районов с неблагоприятной обстановкой.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, на захваченных территориях так называемая курдская администрация уже на протяжении нескольких лет проводит свою образовательную политику, не позволяя местным учителям преподавать по общегосударственной программе. Для борьбы с последствиями этого и ради успешного прохождения экзаменов детям проведут корректирующие уроки и занятия по профориентации.

В скором времени в Алеппо ожидают прибытия еще более 5000 других учеников. Для них в городе создали в общей сложности 28 принимающих центров.

Федеральное агентство новостей /

К сожалению, не все дети из захваченных боевиками регионов смогли приехать для сдачи экзаменов. Контролирующие значительную часть Идлиба и запад Алеппо протурецкие и проамериканские группировки не пропустили школьников. Тем не менее сотрудники ЦПВС и официального Дамаска продолжают переговоры, направленные на улучшение положения сирийских детей.