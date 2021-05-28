Елена Темникова растрогала фанатов редким фото с матерью

Москва, 28 мая. Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова старается как можно больше времени проводить со своей семьей. На днях певица прогулялась по солнечной Москве вместе с мамой.

Темникова опубликовала на своей странице в Instagram трогательные снимки с мамой Татьяной Александровной. Звезда не часто делится семейными кадрами, однако не могла не рассказать поклонникам о совместной прогулке с близким человеком по Москве. Певица не раз признавалась, что гордится своей мамой и благодарна ей за воспитание. Почти всю жизнь Татьяна Александровна проработала пекарем на калужском хлебокомбинате.

«Мамочка моя. Невозможно наобниматься и насмотреться. Она, конечно, немного поругается, что опубликовала фотки. Но, милая, ты самая красивая на свете. Не могу не поделиться. Моя ласточка-мамулечка», — подписала кадры бывшая солистка группы Serebro.

Поклонники Темниковой с восторгом встретили нежные семейные снимки. Многие в комментариях признались, что растрогались, когда увидели кадры, где певица и ее мама позируют в обнимку. Фанаты отметили, как замечательно и свежо выглядит Татьяна Александровна для своих лет.

«Какие красивые! Видно, что очень теплые отношения«; «Какие красивая мама! Чудесные снимки!»; «Хорошо как выглядит! Здоровья маме и всем вам!» — написали фолловеры.

Перед 9 Мая в честь Великой Победы артистка высадила живой памятник защитникам Родины. По словам Темниковой, она делает это не первый год и надеется, что эту традицию продолжат ее дети.