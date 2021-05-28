Кислота из трупа отца пятерых детей разъела пол в английском морге

Рочестер, 28 мая. Патологоанатомы не смогли вскрыть тело облитого кислотой британца. Разъедающая все и вся жидкость расплавила пол и поставила под угрозу здоровье персонала медицинского учреждения.

Инцидент в прозекторской случился в Рочестере, графство Кент, куда доставили тело убитого наркомана, обильно облитое серной кислотой. Когда патологоанатомы начали вскрывать покойника, едкая жидкость стала капать на пол и расплавила пол, сообщает The Daily Star.

Кроме испорченного пола, кислота поставила под угрозу безопасность самих судебных медиков и персонала учреждения. Вскрытие немедленно остановили, а один из экспертов заявил, что для продолжения процедуры им необходимо полностью экипироваться в средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая сверхпрочные перчатки и противогаз.

Известно, что в тот день на столе в морге оказался 38-летний отец пятерых детей Стивен Ч., которого сначала убили, а потом облили кислотой. Мужчина якобы был ранен в голову кинжалом, а затем сброшен головой вперед в мусорный бак. Все это сделал 19-летний подросток Джордж. Н., который решил избавиться от улик и облил тело жертвы разъедающей жидкостью.

Останки убитого мужчины перевезли в морг морской больницы Medway в Чатеме. Но прежде, чем началось вскрытие, остатки кислоты на теле повредили поддон из нержавеющей стали и расплавили пол.

«Вскрытие обычно состоит из длительного внешнего осмотра поверхности тела на предмет повреждений или ран. За этим последует внутренний осмотр на предмет дальнейших травм. В этом случае мне удалось провести только внешнее обследование», — сообщил присяжным патологоанатом.

Как оказалось, в больнице не было специального оборудования для мониторинга окружающей среды, а также для удаления любых жидкостей, в том числе и кислоты. Также у судебных медиков не было достаточного количества СИЗ, чтобы безопасно работать в таких условиях.