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20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:37
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:34
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
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20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
20:01
Экономика
Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге
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Кислота из трупа отца пятерых детей разъела пол в английском морге

Происшествия
Кислота из трупа отца пятерых детей разъела пол в английском морге
freepik.com  /  Designed by Freepik

Рочестер, 28 мая. Патологоанатомы не смогли вскрыть тело облитого кислотой британца. Разъедающая все и вся жидкость расплавила пол и поставила под угрозу здоровье персонала медицинского учреждения.

Инцидент в прозекторской случился в Рочестере, графство Кент, куда доставили тело убитого наркомана, обильно облитое серной кислотой. Когда патологоанатомы начали вскрывать покойника, едкая жидкость стала капать на пол и расплавила пол, сообщает The Daily Star.

Кроме испорченного пола, кислота поставила под угрозу безопасность самих судебных медиков и персонала учреждения. Вскрытие немедленно остановили, а один из экспертов заявил, что для продолжения процедуры им необходимо полностью экипироваться в средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая сверхпрочные перчатки и противогаз.

Известно, что в тот день на столе в морге оказался 38-летний отец пятерых детей Стивен Ч., которого сначала убили, а потом облили кислотой. Мужчина якобы был ранен в голову кинжалом, а затем сброшен головой вперед в мусорный бак. Все это сделал 19-летний подросток Джордж. Н., который решил избавиться от улик и облил тело жертвы разъедающей жидкостью.

Останки убитого мужчины перевезли в морг морской больницы Medway в Чатеме. Но прежде, чем началось вскрытие, остатки кислоты на теле повредили поддон из нержавеющей стали и расплавили пол.

«Вскрытие обычно состоит из длительного внешнего осмотра поверхности тела на предмет повреждений или ран. За этим последует внутренний осмотр на предмет дальнейших травм. В этом случае мне удалось провести только внешнее обследование», — сообщил присяжным патологоанатом.

Как оказалось, в больнице не было специального оборудования для мониторинга окружающей среды, а также для удаления любых жидкостей, в том числе и кислоты. Также у судебных медиков не было достаточного количества СИЗ, чтобы безопасно работать в таких условиях.

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великобритания смерть гибель морг вскрытие серная кислота кент
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Все новости / Происшествия / Кислота из трупа отца пятерых детей разъела пол в английском морге
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