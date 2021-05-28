«Газпром» сэкономит 1 млрд долларов в год на «Северном потоке — 2»

Москва, 28 мая. Российская компания «Газпром» сумеет сэкономить 1 млрд долларов в год на транспортировке голубого топлива при полной загрузке газопровода «Северный поток — 2».

По словам топ-менеджера компании, энергетический проект «СП-2» сэкономит «Газпрому» не менее 1 миллиарда долларов в год. Плюс ко всему «Турецкий поток» принесет еще 500 миллионов долларов за счет оптимального маршрута.

В общей сумме два энергетических проекта помогут сэкономить 1,5 млрд долларов при запуске на полную мощность.

Как стало известно ранее, МИД Украины намерен «бороться до конца» со строительством «СП-2».