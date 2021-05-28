Мария Захарова одним словом охарактеризовала перспективы вступления Украины в НАТО

Москва, 28 мая. Вступление Украины в НАТО не поможет урегулировать ситуацию в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, идея вступления в Альянс является химерой, которую политики скармливают населению. Кроме того, это обострит раскол украинского общества.

«Каким образом вступление государства, я имею в виду Украины, в НАТО поможет гармонизировать ситуацию внутри страны? Да никаким», — заявила официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что Киеву следует сосредоточиться на решении внутренних вопросов. Власти Украины думают, что после вступления в НАТО проблемы сами собой урегулируются. Однако это не соответствует действительности.

Ранее Мария Захарова заявила, что действия НАТО в Черном море негативно влияют на урегулирование ситуации в Донбассе.