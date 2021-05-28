В Госдуме заявили, что «Википедия» не подходит под определение иноагента

Москва, 28 мая. Русскоязычная «Википедия» не попадает под действие закона об иноагентах, так как не занимается политической деятельностью, сказали в Госдуме.

Ранее директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский во время одного из заседаний по информполитике в Госдуме выразил опасения по поводу судьбы «Википедии». По его словам, сайт может попасть под санкции и получить статус иноагента.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с прессой объяснил ситуацию.

««Вики» уже представлена в России некоммерческим партнерством «Викимедиа РУ». Этой организации никто статус иностранного агента навешивать не пытался. Потому что она не занимается политической деятельностью и не попадает под действие закона об иноагентах», — сказал Горелкин в разговоре с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может замедлить трафик Google и YouTube из-за нежелания сервисов подчиниться российским законам.