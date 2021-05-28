Незаконное строительство может привести к разрушению Теотиуакана

Мехико, 28 мая. Незаконный строительный проект может привести к непоправимому ущербу в результате развалин храмов, пирамид и десятка других древних сооружений в археологическом комплексе Теотиуакан, расположенном в Мексике. Об этом сообщает Национальный институт археологии и истории (INAH).

На протяжении последних двух месяцев владелец земли, где строго запрещены строительные работы, игнорировал требования INAH прекратить незаконную деятельность на территории. Данные события вызвали недовольство населения правительством из-за его неспособности защитить древние руины Теотиуакана — одного из крупнейших городов Мезоамерики и известнейших туристических достопримечательностей Мексики.

Desde hace meses, escudados detrás de una larga barda, se ha llevado a cabo una construcción con maquinaria pesada en TEOTIHUACAN. A pesar de las suspensiones del @INAHmx las obras han continuado en la antigua “ciudad roja” de Oztoyahualco.

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Директор археологического комплекса Теотиуакана Рохелио Риверо Чонг заявил в интервью, что неспособность полиции предпринять какие-либо действия показала «полную безнаказанность» владельца земли, чье имя неизвестно. В конце апреля представители INAH подали жалобу с предъявлением уголовного иска на владельца территории по обвинению в «нанесении ущерба археологическому наследию». На этой неделе институт сообщил об активных работах с использованием тяжелой техники и при участии 60 строителей.

Чонг отметил, что незаконная деятельность часто проводится ночью или по выходным. Следователи узнают о строительстве слишком поздно, чтобы проконтролировать ущерб. Место работ, расположенное в одном из старейших районов древнего города, ограждено высокой бетонной стеной. Здесь когда-то были три храма и примерно 25 отдельных сооружений. Ряд ведущих ученых также призывали правительство принять меры для прекращения строительства на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Теотиуакане, или «Месте, где боги коснулись земли», расположенном в 50 км к северо-востоку от Мехико, когда-то проживало 100 тысяч человек. Через весь комплекс тянутся храмы, дворцы и проспекты, ведущие к пирамидам. Название Teοтиyaкaн зaбpοшeннοмy гοpοдy дали ацтеки, пришедшие сюда в XII веке н. э. Историки полагают, что его заложили древние индейцы между 100 и 500 годами н. э.