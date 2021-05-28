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20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:38
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:37
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:34
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
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Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
20:01
Экономика
Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге
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Незаконное строительство может привести к разрушению Теотиуакана

Латинская Америка
Незаконное строительство может привести к разрушению Теотиуакана
Global Look Press  /  imago stock&people

Мехико, 28 мая. Незаконный строительный проект может привести к непоправимому ущербу в результате развалин храмов, пирамид и десятка других древних сооружений в археологическом комплексе Теотиуакан, расположенном в Мексике. Об этом сообщает Национальный институт археологии и истории (INAH).

На протяжении последних двух месяцев владелец земли, где строго запрещены строительные работы, игнорировал требования INAH прекратить незаконную деятельность на территории. Данные события вызвали недовольство населения правительством из-за его неспособности защитить древние руины Теотиуакана — одного из крупнейших городов Мезоамерики и известнейших туристических достопримечательностей Мексики.

Директор археологического комплекса Теотиуакана Рохелио Риверо Чонг заявил в интервью, что неспособность полиции предпринять какие-либо действия показала «полную безнаказанность» владельца земли, чье имя неизвестно. В конце апреля представители INAH подали жалобу с предъявлением уголовного иска на владельца территории по обвинению в «нанесении ущерба археологическому наследию». На этой неделе институт сообщил об активных работах с использованием тяжелой техники и при участии 60 строителей.

Чонг отметил, что незаконная деятельность часто проводится ночью или по выходным. Следователи узнают о строительстве слишком поздно, чтобы проконтролировать ущерб. Место работ, расположенное в одном из старейших районов древнего города, ограждено высокой бетонной стеной. Здесь когда-то были три храма и примерно 25 отдельных сооружений. Ряд ведущих ученых также призывали правительство принять меры для прекращения строительства на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Теотиуакане, или «Месте, где боги коснулись земли», расположенном в 50 км к северо-востоку от Мехико, когда-то проживало 100 тысяч человек. Через весь комплекс тянутся храмы, дворцы и проспекты, ведущие к пирамидам. Название Teοтиyaкaн зaбpοшeннοмy гοpοдy дали ацтеки, пришедшие сюда в XII веке н. э. Историки полагают, что его заложили древние индейцы между 100 и 500 годами н. э.

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мексика руины Теотиуакана
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