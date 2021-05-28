Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень

Сочи, 28 мая. Белорусская и российская стороны превзойдут допандемийный показатель общего товарооборота между странами в текущем году.

Соответствующим мнением поделился президент Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным в Сочи, передает РИА Новости.

«Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента, и мы видим, что мы — Беларусь и Россия — в этом году превзойдем свой товарооборот допандемийного уровня», — отметил Лукашенко.

Российская Федерация продолжает оставаться ключевым торгово-экономическим партнером белорусской стороны по итогам первого квартала текущего года. Между странами наблюдается значительный рост товарооборота — на 18,4%. По словам президента России, полученный результат считается хорошей тенденцией, которую важно поддерживать, пока правительство активно принимает меры.