Санкт-Петербург, 28 мая. Потомки участников ключевого столкновения Русско-японской войны — Цусимского сражения — напомнили японцам о героизме своих предков, проявленном в Тихом океане.

В России отмечают годовщину трагических событий у острова Цусима. В 1905 году у Цусимского пролива состоялось морское сражение, ставшее поворотной точкой для всей Русско-японской войны. В четверг, 28 мая, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и ФАН собрались военные эксперты и потомки участников сражения.

Гость студии, член совета Русского генеалогического общества и основатель музея школы Карла Майя Никита Благово заметил, что Санкт-Петербургу повезло. В городе есть прекрасно сохранившийся крейсер «Аврора», его историческое значение сложно переоценить: именно он дал сигнал о начале сражения у острова Цусима.

Дед Благово служил мичманом на другом крейсере — «Владимир Мономах». Благово с сожалением отметил, что направить всего две эскадры против японского флота было глупым и бессмысленным решением. Тогда стратегический перевес был всецело на стороне Токио, но российские моряки и его дед отважно приняли бой. «Мономах» в итоге был подбит торпедой уже после того, как капитулировал.

«Экипаж взяли в плен на Цусиме. Как я знаю из истории, офицерам предлагали дать расписку об отказе участвовать в боях против Японии. Тогда его отпускали. В случае отказа офицера оставляли в плену. Многие офицеры предпочли второй вариант», — отметил Благово.

Среди офицеров, которые предпочли второй вариант был и предок Благово, он до конца хранил верность императору и после своего возращения на родину был повышен в чине.