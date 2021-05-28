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28 мая 19:11
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новостей
19:10
Общество
В Крыму восстановили историческую справедливость, установив монумент Терлецкому
19:09
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
Все новости

Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»

Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
Народные новости  /  Мария Белякова

Санкт-Петербург, 28 мая. Потомки участников ключевого столкновения Русско-японской войны — Цусимского сражения — напомнили японцам о героизме своих предков, проявленном в Тихом океане.

В России отмечают годовщину трагических событий у острова Цусима. В 1905 году у Цусимского пролива состоялось морское сражение, ставшее поворотной точкой для всей Русско-японской войны. В четверг, 28 мая, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и ФАН собрались военные эксперты и потомки участников сражения.

Гость студии, член совета Русского генеалогического общества и основатель музея школы Карла Майя Никита Благово заметил, что Санкт-Петербургу повезло. В городе есть прекрасно сохранившийся крейсер «Аврора», его историческое значение сложно переоценить: именно он дал сигнал о начале сражения у острова Цусима.

Дед Благово служил мичманом на другом крейсере — «Владимир Мономах». Благово с сожалением отметил, что направить всего две эскадры против японского флота было глупым и бессмысленным решением. Тогда стратегический перевес был всецело на стороне Токио, но российские моряки и его дед отважно приняли бой. «Мономах» в итоге был подбит торпедой уже после того, как капитулировал.

«Экипаж взяли в плен на Цусиме. Как я знаю из истории, офицерам предлагали дать расписку об отказе участвовать в боях против Японии. Тогда его отпускали. В случае отказа офицера оставляли в плену. Многие офицеры предпочли второй вариант», — отметил Благово.

Среди офицеров, которые предпочли второй вариант был и предок Благово, он до конца хранил верность императору и после своего возращения на родину был повышен в чине.

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япония цусима цусимское сражение
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