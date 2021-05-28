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19:10
Общество
В Крыму восстановили историческую справедливость, установив монумент Терлецкому
19:09
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
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Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии

  /   Обновлено: 28 мая 2021 19:02
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
Медиагруппа «‎Патриот»

Санкт-Петербург, 28 мая. Большинство жителей Японии до сих пор испытывают уважение к героизму и мужеству российских моряков, сражавшихся при Цусиме в мае 1905 года.

Такое мнение высказала Мария Дмитриевна Максутова в ходе своего выступления в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», об этом информирует ФАН. Правнучка князя Максутова, участвовавшего в Цусимской битве, отметила, что ее прадед входил в экипаж крейсера «Владимир Мономах» и смог спастись после гибели боевого корабля на спасательной шлюпке, хотя был серьезно ранен.

Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Максутова рассказала, что ее знакомство с историей собственной династии началось с подлинной ленточки ее прадеда, сохраненной в японском плену. Член Русского генеалогического общества высоко оценила художественные и документальные достоинства книги Алексея Новикова-Прибоя о Цусимском сражении. Она выразила уверенность в тактически верных действиях российского флота и в беспримерной отваге всех участников битвы.

В Японии чтут память о сражении 116-летней давности и понимают, насколько тяжело далась победа подчиненным адмирала Того. Высказывания вида «1904-1905, можем повторить» являются для этой страны маргинальными, не отражающими общественных настроений, резюмировала Максутова.

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россия япония цусима максутова
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