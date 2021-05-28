Санкт-Петербург, 28 мая. Большинство жителей Японии до сих пор испытывают уважение к героизму и мужеству российских моряков, сражавшихся при Цусиме в мае 1905 года.

Такое мнение высказала Мария Дмитриевна Максутова в ходе своего выступления в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», об этом информирует ФАН. Правнучка князя Максутова, участвовавшего в Цусимской битве, отметила, что ее прадед входил в экипаж крейсера «Владимир Мономах» и смог спастись после гибели боевого корабля на спасательной шлюпке, хотя был серьезно ранен.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Максутова рассказала, что ее знакомство с историей собственной династии началось с подлинной ленточки ее прадеда, сохраненной в японском плену. Член Русского генеалогического общества высоко оценила художественные и документальные достоинства книги Алексея Новикова-Прибоя о Цусимском сражении. Она выразила уверенность в тактически верных действиях российского флота и в беспримерной отваге всех участников битвы.

В Японии чтут память о сражении 116-летней давности и понимают, насколько тяжело далась победа подчиненным адмирала Того. Высказывания вида «1904-1905, можем повторить» являются для этой страны маргинальными, не отражающими общественных настроений, резюмировала Максутова.