«Физкульт-привет». Скандал вокруг российского флага и разговор с легендой

Чемпионат по хоккею в Риге: команда России обыграла команду Дании и заняла второе место. Однако без скандалов не обошлось: власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями Международной федерации хоккея на льду.

Иван Едешко — заслуженный мастер спорта СССР и легенда советского баскетбола оценил шансы на победу российских баскетболистов. И оценил достаточно высоко.

А вот голкипер «Манчестер Юнайтед» не взял ни одного мяча с 11 метров в финале Лиги Европы. А серия пенальти в финале ЛЕ-2020/2021 стала самой длинной в истории решающих матчей турнира. О главных спортивных новостях недели — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».