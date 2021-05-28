Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку

Сочи, 28 мая. Авиакомпания «Белавиа» не имеет отношения к инциденту с самолетом Ryanair, но ее «замочили на полную катушку», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Лукашенко рассказал, что инцидент с самолетом Ryanair, который приземлился в Минске из-за сообщения о минировании, отразился на белорусской авиакомпании.

«А вот этот случай с самолетом, к которому «Белавиа» не имеет никакого отношения. Какое «Белавиа» имеет отношение к этому самолету? Упрекают военных, что мы его посадили. «Белавиа» при чем? Замочили «Белавию» на полную катушку», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о попытках недоброжелателей раскачать ситуацию в Белоруссии.