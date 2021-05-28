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28 мая 19:12
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новостей
19:10
Общество
В Крыму восстановили историческую справедливость, установив монумент Терлецкому
19:09
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
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Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку

Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
pxhere.com

Сочи, 28 мая. Авиакомпания «Белавиа» не имеет отношения к инциденту с самолетом Ryanair, но ее «замочили на полную катушку», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Лукашенко рассказал, что инцидент с самолетом Ryanair, который приземлился в Минске из-за сообщения о минировании, отразился на белорусской авиакомпании.

«А вот этот случай с самолетом, к которому «Белавиа» не имеет никакого отношения. Какое «Белавиа» имеет отношение к этому самолету? Упрекают военных, что мы его посадили. «Белавиа» при чем? Замочили «Белавию» на полную катушку», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о попытках недоброжелателей раскачать ситуацию в Белоруссии.

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путин россия белоруссия лукашенко белавиа
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