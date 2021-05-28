Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией

Сочи, 28 мая. Глава России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко произвел оценку объема товарооборота между странами.

Российская сторона остается основополагающим торгово-экономическим партнером Белоруссии в первом квартале текущего года. Фиксируется существенное повышение товарооборота между странами (18,4%), передает РИА Новости.

«Это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства», — отметил президент России.

По словам Владимира Путина, премьер-министр Михаил Мишустин, находящийся в настоящее время в Минске на встрече глав правительств стран СНГ, уже связывался с президентом и сообщил, как протекает работа. Глава РФ также отметил, что интеграция России и Белоруссии в Союзном государстве должна осуществляться без спешки.