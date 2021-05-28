Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне

Сочи, 28 мая. Президент России Владимир Путин объявил о дате запуска в эксплуатацию АЭС в Белоруссии.

Российский лидер Владимир Путин объявил, что первый блок Белорусской атомной станции будет запущен в эксплуатацию в течение первого месяца лета.

Как передает ТАСС, промышленное использование станции стартует в июне. Это подтвердил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств обсудили этот вопрос во время встречи в Сочи.

Путин дополнил, что БелАЭС является отличным примером налаженного взаимодействия между странами. Помимо этого, он сказал о положительных тенденциях и в других областях сотрудничества.

Ранее стало известно, что Белоруссия сможет экспортировать излишки электроэнергии, выработанной на новой АЭС в страны, которые граничат с государством.