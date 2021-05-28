Вашингтон, 28 мая. Группа американских ученых назвала вероятную причину появления у переболевших COVID-19 пожизненного иммунитета к этому вирусу.

Переболевшие коронавирусом люди могут не бояться этой опасной инфекции на протяжении следующих нескольких десятилетий. В их организме может формироваться пожизненный иммунитет, уверены американские иммунологи. По итогам своего исследования они написали научную статью, которую опубликовали на bioRxiv.

«Эффект длительного иммунитета возможен благодаря сохранению активности у “клеток памяти” — даже после снижения уровня антител в крови», — сказано в сообщении.

Клетки подобного рода были обнаружены в крови пациентов спустя год после инфицирования. Кроме того, их нашли в 15 из 19 образцов костного мозга.

Россия прекрасно справляется с пандемией коронавируса, уверен клинический психолог Сергей Петров. Отсутствие сегрегации на привитых и тех, кто до сих пор не получил вакцину, положительно сказалось на обстановке среди населения.