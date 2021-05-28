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28 мая 19:09
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новостей
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
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Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко

Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 28 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что откровенно спрашивал у бывшего украинского лидера Петра Порошенко о выходе Украины из СНГ.

По словам главы Республики Беларусь, он стал первым человеком, которому Порошенко сообщил о желании покинуть организацию.

«Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?»» — поделился он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о попытках недоброжелателей раскачать ситуацию в Белоруссии.

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украина белоруссия порошенко лукашенко
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