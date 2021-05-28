Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко

Минск, 28 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что откровенно спрашивал у бывшего украинского лидера Петра Порошенко о выходе Украины из СНГ.

По словам главы Республики Беларусь, он стал первым человеком, которому Порошенко сообщил о желании покинуть организацию.

«Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?»» — поделился он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о попытках недоброжелателей раскачать ситуацию в Белоруссии.