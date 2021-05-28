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В Госдуме заявили, что «Википедия» не подходит под определение иноагента
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19:09
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Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
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Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
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«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
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Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
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Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных

Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
pixabay.com  /  alessandraamendess

Ташкент, 28 мая. Данные о безопасности вакцины против COVID-19 «Спутник V» для беременных получены Минздравом РФ, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Сведения вносятся в инструкцию по использованию препарата для будущих матерей. Говоря об испытаниях «Спутника V» он также добавил, что специалисты российского Минздрава уже подготовили протоколы для вакцинации детей. Мурашко сообщил об этом в ходе переговоров с министром здравоохранения Узбекистана Абдухакимом Ходжибаевым, которые состоялись в Ташкенте.

«Клинические испытания вакцины у детей — это займет, наверное, до четырех месяцев, для беременных, я думаю, пораньше», — сообщил Мурашко, информирует РИА Новости.

Россиянам, которые уже перенесли коронавирус, стоит вакцинироваться через несколько месяцев после заболевания. Внимание на это обратили специалисты Роспотребнадзора. Они также добавили, что у переболевших COVID-19 развивается естественный иммунитет.

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россия беременность минздрав Спутник V
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