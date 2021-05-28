Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных

Ташкент, 28 мая. Данные о безопасности вакцины против COVID-19 «Спутник V» для беременных получены Минздравом РФ, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Сведения вносятся в инструкцию по использованию препарата для будущих матерей. Говоря об испытаниях «Спутника V» он также добавил, что специалисты российского Минздрава уже подготовили протоколы для вакцинации детей. Мурашко сообщил об этом в ходе переговоров с министром здравоохранения Узбекистана Абдухакимом Ходжибаевым, которые состоялись в Ташкенте.

«Клинические испытания вакцины у детей — это займет, наверное, до четырех месяцев, для беременных, я думаю, пораньше», — сообщил Мурашко, информирует РИА Новости.

Россиянам, которые уже перенесли коронавирус, стоит вакцинироваться через несколько месяцев после заболевания. Внимание на это обратили специалисты Роспотребнадзора. Они также добавили, что у переболевших COVID-19 развивается естественный иммунитет.