СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом

Каир, 28 мая. Врачи не смогли спасти жизнь экс-руководителя СВР Украины Виктора Гвоздя. Ему стало плохо во время погружения в воду.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь скончался вблизи города Дахаб, сообщают СМИ. Экс-чиновник погиб во время дайвинга.

Гвоздю стало плохо во время погружения в воду. Спасатели вытащили его на поверхность и оказали первую медицинскую помощь. Туриста удалось госпитализировать, однако в больнице он скончался.

Погибший возглавлял СВР с 2014 по 2016 год. Гвоздь был страстным поклонником дайвинга и занимался им по всему миру.

Мужчина утонул во время рыбалки с коллегами в Ленобласти, писал ФАН.