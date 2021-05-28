Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами

Санкт-Петербург, 28 мая. Власти России ведут активное реформирование системы обращения с отходами, сообщил гендиректор российского экооператора Денис Буцаев.

За последние два года в стране заработали около сотни новых объектов по обращению с мусорными отходами. При этом до 2030 года в России должно появиться еще 868 таких разработок, сообщил Буцаев на IX Невском международном экологическом конгрессе.

«Мы ввели 106 объектов обращения с отходами. В первую очередь, это мусоросортировки, они важны для цепочки обращения с твердыми коммунальными отходами. До 2030 года нам нужно ввести еще 868 предприятий», — цитирует его сайт 360tv.ru.

Власти Северной столицы также обеспокоены экологической ситуацией в городе. Для уборки города огни нередко привлекают волонтеров. Недавно для уборки территории Финского залива они задействовали около 400 добровольцев. Специально для них власти Петербурга подготовили развлекательную программу, питание и ценные подарки с символикой экологической акции «Вода России».