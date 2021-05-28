Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы

Санкт-Петербург, 28 мая. Общество потомков Цусимского сражения появилось по инициативе людей, которые искали правду о предках и морском противостоянии между Россией и Японией.

Как рассказал глава общества Константин Озеров в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной Цусимскому сражению, он изначально не знал историю своего предка. Уловить первую нить удалось после прочтения книги «Цусима» Алексея Новикова-Прибоя. Тогда и выяснилось, что его прапрадед командовал броненосцем.

После этого Озеров стал искать новые данные в архивах. В Санкт-Петербурге он познакомился с представителями Дворянского собрания, было принято решение найти других потомков участников того самого сражения и сформировать свое сообщество.

По мнению главы организации, молодежь к истории Цусимского сражения привлечь можно, однако важно помнить, что для России нет смысла фокусироваться на одной битве: в ее истории было много побед и поражений. А потомки участников этой битвы пытаются разгадать ее реальную историю.

«Мы собираем информацию, пытаемся понять, что произошло на самом деле. Мой дед после войны восстанавливал Литву, но не был коммунистом. Маленьким он пережил восстание, но важно то, что он написал книгу, которую я в итоге получил. И там совсем другая история», — отметил Озеров.

Он добавил, что заинтересовать Цусимским сражением можно, но его не стоит гиперболизировать.

Ранее научный сотрудник фонда Исследований экономики Японского моря Тосихиро Сугиура отмечал, что исход Цусимского сражения мог быть другим, если бы Россия в то время могла использовать Северный морской путь.