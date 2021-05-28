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28 мая 19:11
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новостей
19:09
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
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Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
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Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
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Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы

Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 мая. Общество потомков Цусимского сражения появилось по инициативе людей, которые искали правду о предках и морском противостоянии между Россией и Японией.

Как рассказал глава общества Константин Озеров в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной Цусимскому сражению, он изначально не знал историю своего предка. Уловить первую нить удалось после прочтения книги «Цусима» Алексея Новикова-Прибоя. Тогда и выяснилось, что его прапрадед командовал броненосцем.

После этого Озеров стал искать новые данные в архивах. В Санкт-Петербурге он познакомился с представителями Дворянского собрания, было принято решение найти других потомков участников того самого сражения и сформировать свое сообщество.

По мнению главы организации, молодежь к истории Цусимского сражения привлечь можно, однако важно помнить, что для России нет смысла фокусироваться на одной битве: в ее истории было много побед и поражений. А потомки участников этой битвы пытаются разгадать ее реальную историю.

«Мы собираем информацию, пытаемся понять, что произошло на самом деле. Мой дед после войны восстанавливал Литву, но не был коммунистом. Маленьким он пережил восстание, но важно то, что он написал книгу, которую я в итоге получил. И там совсем другая история», — отметил Озеров.

Он добавил, что заинтересовать Цусимским сражением можно, но его не стоит гиперболизировать.

Ранее научный сотрудник фонда Исследований экономики Японского моря Тосихиро Сугиура отмечал, что исход Цусимского сражения мог быть другим, если бы Россия в то время могла использовать Северный морской путь.

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россия япония медиагруппа патриот цусимское сражение
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