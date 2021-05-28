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20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
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Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:37
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:34
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
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20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
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20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
20:01
Экономика
Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге
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США сменили поверенного в Сальвадоре, чтобы не допустить экспансии Китая

США
США сменили поверенного в Сальвадоре, чтобы не допустить экспансии Китая
Prt Scr www.facebook.com  /  jean.manes.7

Вашингтон, 28 мая. Правительство США назначило Джин Элизабет Мейнс новой временной поверенной в делах в Сальвадоре на фоне растущего напряжения между Белым домом и правительством Найиба Букеле. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на своей официальной странице в Twitter.

«Наше партнерство с Сальвадором крайне важно для обеспечения процветания и безопасности и борьбы с коренными причинами миграции. Джин Мейнс станет идеальным лидером для нашей работы с правительством, гражданским обществом и другими секторами для борьбы с этими проблемами», — объявил глава Госдепартамента.

На своей официальной странице в Twitter Джин Мейнс поблагодарила за назначение и отметила, что готова «укрепить» отношения с Сальвадором.

Отношения с Сальвадором

Назначение Мейнс произошло в контексте растущей напряженности в отношениях между двумя государствами. Заявление о назначении показывает, что это жест правительства США, «отражающий значимость» отношений с Сальвадором. Мейнс — дипломатом с тридцатилетним опытом. Кроме того, она уже занимала пост чрезвычайного и полномочного посла США в Сальвадоре с 2015 по 2019 годы.

Президент Сальвадора Найиб Букеле, часто использующий социальные сети для комментирования практически любых решений касательно своего правительства, все еще не отреагировал на эту новость. Однако некоторые сальвадорские СМИ позитивно восприняли назначение такого опытного дипломата и бывшего посла.

«Качества и опыт Мейнс ставят ее в идеальную позицию для совместной работы с целью улучшения отношений с Сальвадором и решения ключевых проблем незаконной миграции», — написано в официальном тексте о назначении дипломата.

Мейнс, которая также имеет за плечами огромный дипломатический опыт в Аргентине, Уругвае и Бразилии, будет занимать пост временного поверенного в делах до тех пор, пока не назначат нового посла.

Напряженные взаимоотношения

Если отношения Наиба Букеле и предыдущего президента Дональда Трампа были идиллическими, то это нельзя сказать о Джо Байдене, с начала президентского срока которого происходили неоднократные столкновения.

Кроме отказа Букеле встречаться с дипломатом высшего ранга из США из-за неодобрения его власти, наиболее критической точкой во взаимоотношениях между двумя правительствами стала реакция США на смещение генерального прокурора и пяти высших судей Сальвадора. Новый парламент, в котором большинство выиграла президентская партия «Новые идеи», смог отправить в отставку судей и прокурора, нарушив конституционные законы, что вызвало критику оппозиции и международного сообщества. Комитет по внешней политике Конгресса США призвал власти Сальвадора отменить свое решение и «вернуться на конституционный курс». Букеле отвергнул это требование. В ответ США приостановили оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправили финансовые средства «гражданским организациям».

США сменили поверенного в Сальвадоре, чтобы не допустить экспансии Китая
Федеральное агентство новостей  / 

На последнем выступлении Букеле вновь подчеркнул, что решения Национальной ассамблеи необратимы, и отметил: «USAID может финансировать все что угодно, кроме оппозиционных политических движений, так как это незаконно».

Основные проблемы

Ключевыми причинами напряженности между Вашингтоном и Сан-Сальвадором являются миграция и борьба с коррупцией. Последнюю президент Байден выделил в качестве важного условия для поддержки центральноамериканского государства. Кроме того, правительство демократов обещало покончить с миграционной политикой предшественников, которые предпочитали репрессивные меры и заключение соглашений с третьими странами, как например Сальвадор, для облегчений депортаций. На фоне жесткой критики со стороны американского правительства 21 мая посольство Китая в Сальвадоре написало на официальной странице в Twittter, что программы по оказанию помощи в центральноамериканской стране осуществляются «без каких-либо политических условий».

Кроме того, Сальвадор и Китай подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Эксперты отмечают, что назначение новой временной поверенной в делах стало ответом США на сближение центральноамериканского государства с Китаем в попытке наладить отношения с правительством Букеле и не утерять свое влияние в стране.

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сша сальвадор найиб букеле
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Все новости / США / США сменили поверенного в Сальвадоре, чтобы не допустить экспансии Китая
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