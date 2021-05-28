США сменили поверенного в Сальвадоре, чтобы не допустить экспансии Китая

Вашингтон, 28 мая. Правительство США назначило Джин Элизабет Мейнс новой временной поверенной в делах в Сальвадоре на фоне растущего напряжения между Белым домом и правительством Найиба Букеле. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на своей официальной странице в Twitter.

«Наше партнерство с Сальвадором крайне важно для обеспечения процветания и безопасности и борьбы с коренными причинами миграции. Джин Мейнс станет идеальным лидером для нашей работы с правительством, гражданским обществом и другими секторами для борьбы с этими проблемами», — объявил глава Госдепартамента.

Our partnership with El Salvador is crucial to increase prosperity and security and address the root causes of migration. By naming Jean Manes as Chargé d' affaires, we have the ideal leader for our work with government, civil society, & other sectors to tackle these challenges. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 26, 2021

На своей официальной странице в Twitter Джин Мейнс поблагодарила за назначение и отметила, что готова «укрепить» отношения с Сальвадором.

Thank you @SecBlinken. I’m ready to get on the ground in #ElSalvador and strengthen our partnership. https://t.co/Fp09kKtwQT — Jean Manes (@jeanmanes) May 26, 2021

Отношения с Сальвадором

Назначение Мейнс произошло в контексте растущей напряженности в отношениях между двумя государствами. Заявление о назначении показывает, что это жест правительства США, «отражающий значимость» отношений с Сальвадором. Мейнс — дипломатом с тридцатилетним опытом. Кроме того, она уже занимала пост чрезвычайного и полномочного посла США в Сальвадоре с 2015 по 2019 годы.

Президент Сальвадора Найиб Букеле, часто использующий социальные сети для комментирования практически любых решений касательно своего правительства, все еще не отреагировал на эту новость. Однако некоторые сальвадорские СМИ позитивно восприняли назначение такого опытного дипломата и бывшего посла.

«Качества и опыт Мейнс ставят ее в идеальную позицию для совместной работы с целью улучшения отношений с Сальвадором и решения ключевых проблем незаконной миграции», — написано в официальном тексте о назначении дипломата.

Мейнс, которая также имеет за плечами огромный дипломатический опыт в Аргентине, Уругвае и Бразилии, будет занимать пост временного поверенного в делах до тех пор, пока не назначат нового посла.

Напряженные взаимоотношения

Если отношения Наиба Букеле и предыдущего президента Дональда Трампа были идиллическими, то это нельзя сказать о Джо Байдене, с начала президентского срока которого происходили неоднократные столкновения.

Кроме отказа Букеле встречаться с дипломатом высшего ранга из США из-за неодобрения его власти, наиболее критической точкой во взаимоотношениях между двумя правительствами стала реакция США на смещение генерального прокурора и пяти высших судей Сальвадора. Новый парламент, в котором большинство выиграла президентская партия «Новые идеи», смог отправить в отставку судей и прокурора, нарушив конституционные законы, что вызвало критику оппозиции и международного сообщества. Комитет по внешней политике Конгресса США призвал власти Сальвадора отменить свое решение и «вернуться на конституционный курс». Букеле отвергнул это требование. В ответ США приостановили оказание помощи правительству в рамках программы USAID и перенаправили финансовые средства «гражданским организациям».

Федеральное агентство новостей /

На последнем выступлении Букеле вновь подчеркнул, что решения Национальной ассамблеи необратимы, и отметил: «USAID может финансировать все что угодно, кроме оппозиционных политических движений, так как это незаконно».

#ConferenciaDePrensa | "El dinero de USAID no es nuestro, es del pueblo estadounidense que paga impuestos, y no tenemos que decirles dónde invertir", dice el Presidente @nayibbukele, descartando gestiones para que la agencia vuelva a orientar fondos a programas gubernamentales. pic.twitter.com/wIi72CHHIY — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) May 25, 2021

Основные проблемы

Ключевыми причинами напряженности между Вашингтоном и Сан-Сальвадором являются миграция и борьба с коррупцией. Последнюю президент Байден выделил в качестве важного условия для поддержки центральноамериканского государства. Кроме того, правительство демократов обещало покончить с миграционной политикой предшественников, которые предпочитали репрессивные меры и заключение соглашений с третьими странами, как например Сальвадор, для облегчений депортаций. На фоне жесткой критики со стороны американского правительства 21 мая посольство Китая в Сальвадоре написало на официальной странице в Twittter, что программы по оказанию помощи в центральноамериканской стране осуществляются «без каких-либо политических условий».

COMUNICADO DE PRENSA sobre la Cooperación de Asistencia no Reembolsable de China a El Salvador pic.twitter.com/69Oh1EgMY0 — Embajada de la República Popular China en SV (@EmbajadaChinaSV) May 20, 2021

Кроме того, Сальвадор и Китай подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Эксперты отмечают, что назначение новой временной поверенной в делах стало ответом США на сближение центральноамериканского государства с Китаем в попытке наладить отношения с правительством Букеле и не утерять свое влияние в стране.