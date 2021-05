США сменили поверенного в Сальвадоре, чтобы не допустить экспансии Китая

Вашингтон, 28 мая. Правительство США назначило Джин Элизабет Мейнс новой временной поверенной в делах в Сальвадоре на фоне растущего напряжения между Белым домом и правительством Найиба Букеле. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на своей официальной странице в Twitter.

Our partnership with El Salvador is crucial to increase prosperity and security and address the root causes of migration. By naming Jean Manes as Chargé d' affaires, we have the ideal leader for our work with government, civil society, & other sectors to tackle these challenges.