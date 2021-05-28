В Мосгордуме предостерегли школьников от попыток списывания на ЕГЭ

Москва, 28 мая. Школьники России списывают больше, чем ученики в любой другой стране, заявил председатель комитета Мосгордумы по науке и образованию и заслуженный учитель Евгений Бунимович.

Раньше история со списыванием была катастрофическая для образования, а так же для воспитания этики всего общества. С введением Единого госэкзамена для средних и старших классов, ситуация поменялась в лучшую сторону, подчеркнул Буминович.

Писать шпаргалки полезно, это помогает лучше понять и запомнить материал, только пользоваться ими на ОГЭ и ЕГЭ точно не стоит. На экзамене происходит строгий контроль, а за бумажные подсказки просто выгонят, и никакие апелляции не спасут, сообщает «Радио 1». Согласно исследованию Института прогрессивного образования, более 80 % абитуриентов российских школ думают сделать шпаргалки к ЕГЭ. И только 23 % утверждают, что смогут воспользоваться ими, отметил заслуженный учитель.

Первый Единый государственный экзамен стартует с 31 мая. Как подготовить ребенка к сдаче рассказал психолог на пресс-конференции, которая состоялась в Медиагруппе «Патриот».