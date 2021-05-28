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28 мая 19:11
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новостей
19:09
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
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Экс-астронавт НАСА признал вину в смертельном ДТП в Алабаме

Происшествия
Экс-астронавт НАСА признал вину в смертельном ДТП в Алабаме
pixabay.com

Монтгомери, 28 мая. Бывший американский астронавт признался в ДТП пятилетней давности в Алабаме, где погибли две девочки-подростка. Сделка со следствием позволила Джеймсу Х. получить меньший срок.

Трагедия, которая стала основанием для судебного разбирательства, случилась в 2016 году. Тогда бывший астронавт, находившийся за рулем машины в состоянии сильного алкогольного опьянения, насмерть сбил двух девочек-подростков. Мужчине грозило 60 лет тюрьмы, но суд существенно сократил срок, сообщает The New York Post.

Причиной такого решения стало сотрудничество с правоохранительными органами. В ходе допроса 64-летний Джеймс Х. признал вину по нескольким смягченным обвинениям: в непредумышленном убийстве и нападении в Тускалузе. По условиям сделки подсудимый будет отбывать четыре года тюремного заключения с последующим 10-летним испытательным сроком.

В ДТП погибли родные сестры — 11-летняя Ниоми Д. и 13-летняя Джейла П. Семья погибших девочек осталась недовольна более мягким приговором.

«Мои дочери были удивительными, красивыми, умными, сильными маленькими девочками, которые могли бы стать кем угодно в этом мире, если бы у них была возможность вырасти, но это было отнято у меня и всех остальных в этом мире», — заявила мать школьниц.

По словам убитой горем женщины, извинения, которые также принес Джеймс Х., не были искренними. Американка считает, что тот судебный процесс, который прошел над бывшим астронавтом, нельзя назвать правосудием. Отец одной из девочек отметил, что «колеса правосудия» двигались слишком медленно в этом деле, в том числе из-за пандемии.

Осужденный астронавт покинул НАСА в 2006 году, после чего работал в аэрокосмической промышленности. Прокурор обратил внимание, что статус знаменитости фигуранта никак не повлиял на процесс.

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