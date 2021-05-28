Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии

Сочи, 28 мая. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Минске.

Борт президента Боливии в 2013 году вынужденно посадили в Вене. Тогда ответом на эту ситуацию была «тишина», напомнил Владимир Путин.

Самолет тогда посадили для проверки, а боливийского лидера вывели из салона. Тогда мир «молчал», отметил президент РФ.

Известно, что в Вашингтоне отказались сравнивать инцидент с самолетом Ryanair в Минске и принудительную посадку самолета в Вене, на борту которого искали Эдварда Сноудена.