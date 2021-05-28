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28 мая 19:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:09
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
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Посол Евро-2020 Давид Трезеге восхитился приемом в Москве и Санкт-Петербурге

Спорт
Посол Евро-2020 Давид Трезеге восхитился приемом в Москве и Санкт-Петербурге
Global Look Press  /  Patrick Seeger/dpa

Париж, 28 мая. Французский футболист Давид Трезеге, являющийся послом Евро-2020, поделился впечатлениями от визита в Россию. Он признался, что любит приезжать в нашу страну.

Нападающий привез в Россию кубок Евро-2020. Спортсмен восхитился приемом, который ему оказали в Москве и Санкт-Петербурге.

«Оба города, которые я посетил, великолепны. Видно, что люди здесь очень живые, открытые», — отметил Трезеге.

Футболист заметил, что россияне с нетерпением ждут начала чемпионата Европы. В предстоящем турнире российская сборная наконец получит возможность играть перед болельщиками своей страны, добавил нападающий. Спортсмен признался в интервью RT France, что при каждой возможности посетить Россию едет в нашу страну с большим удовольствием.

Евро-2020, который перенесли на этот год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. Матчи проведут в городах разных стран, в том числе и на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Во время игр в Северной столице используют камеры с распознаванием лиц.

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футбол евро-2020 Трезеге
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Все новости / Спорт / Посол Евро-2020 Давид Трезеге восхитился приемом в Москве и Санкт-Петербурге
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