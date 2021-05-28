Посол Евро-2020 Давид Трезеге восхитился приемом в Москве и Санкт-Петербурге

Париж, 28 мая. Французский футболист Давид Трезеге, являющийся послом Евро-2020, поделился впечатлениями от визита в Россию. Он признался, что любит приезжать в нашу страну.

Нападающий привез в Россию кубок Евро-2020. Спортсмен восхитился приемом, который ему оказали в Москве и Санкт-Петербурге.

«Оба города, которые я посетил, великолепны. Видно, что люди здесь очень живые, открытые», — отметил Трезеге.

Футболист заметил, что россияне с нетерпением ждут начала чемпионата Европы. В предстоящем турнире российская сборная наконец получит возможность играть перед болельщиками своей страны, добавил нападающий. Спортсмен признался в интервью RT France, что при каждой возможности посетить Россию едет в нашу страну с большим удовольствием.

Евро-2020, который перенесли на этот год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. Матчи проведут в городах разных стран, в том числе и на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Во время игр в Северной столице используют камеры с распознаванием лиц.