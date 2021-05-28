Лукашенко заявил о попытках недоброжелателей раскачать ситуацию в Белоруссии

Сочи, 28 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках недоброжелателей раскачать ситуацию в стране до уровня августа прошлого года.

Белорусский лидер рассказал об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко считает, что его враги намерены дискредитировать обстановку в государстве на фоне ситуации с самолетом Ryanair и довести ее до уровня августа прошлого года, когда в Белоруссии прошли президентские выборы.

Глава республики прибыл на встречу с российским лидером с документами по ирландскому воздушному судну Ryanair. Лукашенко заявил о намерении проинформировать Путина о происходящем в государстве после ЧП в Минске.