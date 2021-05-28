Опубликованы первые фото встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Сочи, 28 мая. Президент России Владимир Путин встретил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в Сочи. Стороны уже приступили к проведению переговоров.

Президенты намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, интеграцию в Союзном государстве Москвы и Минска, а также недавний инцидент с экстренным приземлением самолета в Белоруссии.

В этот раз Александр Лукашенко на переговоры решил надеть синий деловой костюм. Владимир Путин отличился строгой черной классикой и белой рубашкой. На столе по традиции присутствуют цветы.

Как стало известно ранее, Лукашенко может принять предложение Путина искупаться в Черном море.