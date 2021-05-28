Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair

Сочи, 28 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным документы по ситуации в республике после случая с Ryanair, о чем сообщил лично.

Белорусский лидер заявил о намерении проинформировать Путина о происходящем в стране после инцидента в Минске. Он отметил, что взял на переговоры некоторые документы, «пользуясь доверительным отношением».

«Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что его противники пытаются раскачать ситуацию в стране до уровня августа 2020 года.