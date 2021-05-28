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28 мая 19:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:09
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:09
Наука
Ученые перехватили "разговор" двух атомов
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
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Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
Все новости

Канадский депутат справил малую нужду во время совещания с коллегами

Политика
Канадский депутат справил малую нужду во время совещания с коллегами
lop.parl.ca  /  Parliament of Canada Photo Gallery

Квебек, 28 мая. Депутат из Канады Уильям Амос справил малую нужду прямо во время совещания с коллегами в ZOOM. Политик признался, что после этого инцидента ему потребуется помощь психолога.

Случай произошел во время онлайн-слушаний в Палате общин Канады. Амос написал в Twitter, что помочился, не осознавая своего присутствия перед камерой. Политик в соцсети извинился за инцидент.

«Я глубоко смущен своими действиями и тем огорчением, которое они могли причинить любому свидетелю», — написал Амос.

Политик добавил, что сильно переживает из-за инцидента, и ему понадобится психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что Канада вошла в список лидеров стран по употреблению антидепрессантов.

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канада депутат Zoom амос
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