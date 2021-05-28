Канадский депутат справил малую нужду во время совещания с коллегами

Квебек, 28 мая. Депутат из Канады Уильям Амос справил малую нужду прямо во время совещания с коллегами в ZOOM. Политик признался, что после этого инцидента ему потребуется помощь психолога.

Случай произошел во время онлайн-слушаний в Палате общин Канады. Амос написал в Twitter, что помочился, не осознавая своего присутствия перед камерой. Политик в соцсети извинился за инцидент.

«Я глубоко смущен своими действиями и тем огорчением, которое они могли причинить любому свидетелю», — написал Амос.

Политик добавил, что сильно переживает из-за инцидента, и ему понадобится психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что Канада вошла в список лидеров стран по употреблению антидепрессантов.